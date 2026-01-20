Massimo Orlando: “Via Fazzini per Fabbian? Non esiste, ci penserei prima di cedere calciatori di talento. Spero Vanoli vinca una coppa”

L’ex centrocampista viola Massimo Orlando ha commentato la vittoria della Fiorentina a Bologna a Toscana TV, soffermandosi su varie tematiche della sfida, ma non solo.

“La Fiorentina ha sofferto talmente tanto nei mesi precedenti che ora non vuole rovinare tutto sentendosi appagata. Non calerà perché finalmente ha preso gli applausi della curva, deve continuare così. Si è visto fin da inizio gara la qualità della Fiorentina, ed a grandi livelli: questa squadra può ancora migliorare. Una Fiorentina molto più pericolosa del Bologna e che nel primo tempo ha creato tantissime occasioni da gol, abbassando un po’ l’intensità e chiudendosi di più nel secondo tempo”.

‘Fazzini? Ci penserei bene prima di cederlo’

“Non si è mai avuta la sensazione che il Bologna potesse rientrare in partita, poi è chiaro che subendo un gol nel finale c’è stata una reazione di ‘confusione’ dei padroni di casa e la Fiorentina ha avuto un po’ di paura. Fazzini e soldi per Fabbian? Non esiste. Il centrocampista del Bologna è un buonissimo giocatore, ma continuo a pensare che Fazzini abbia talento e prima di privarsi di calciatori del genere aspetterei. Poi ci sono dinamiche da considerare, Vanoli sembra che non veda Fazzini, ad esempio”.

‘Spero che Vanoli possa proseguire il percorso in viola’

“Vanoli è stato bravo a reggere il momento durissimo, a capire che doveva cambiare e ora sta raccogliendo i frutti. Ci chiedevamo perché non cambiasse ad un certo punto, la situazione era difficile, ora il gioco sta migliorando di partita in partita. Mi auguro che vinca una coppa e che l’anno prossimo possa proseguire il lavoro alla Fiorentina: vorrebbe dire che ha fatto bene in viola. Firenze non è facile come piazza, Mandragora è un buonissimo giocatore, non sarà un fenomeno, ma è arrivato a quota 6 gol”.