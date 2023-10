Il giornalista di Sky, Fabrizio Romano, in un intervento fatto su Sportsworldinfo.com ha toccato l'argomento Nicolas Gonzalez che è al centro di molte indiscrezioni di mercato provenienti da Oltremanica, nonostante abbia rinnovato da poco il contratto con la Fiorentina.

Chelsea

"Una voce di mercato è che riguarda il Chelsea è che Nico Gonzalez sia ora sul loro radar, ma onestamente non sono a conoscenza di alcun contatto con il club londinese in questa fase".

Situazione tranquilla

“La situazione è molto tranquilla da quando la Fiorentina ha rifiutato 40 milioni di sterline (45 milioni di euro circa) dal Brentford la scorsa estate. È un ottimo giocatore secondo me, ma probabilmente ha bisogno di un altro anno alla Fiorentina prima di pensare a un grande trasferimento in un posto come il Chelsea”.