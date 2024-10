Primavera sotto all'intervallo contro il Milan: Mandragora giallo e palo, 45 minuti per ritrovare il ritmo. Rubino sfiora il pari

Si è chiuso in svantaggio il primo tempo della Fiorentina contro il Milan al Viola Park. La formazione Primavera è sotto dopo i primi 45 minuti a causa del gol di Tartaglia. I Viola sono andati subito sotto dopo cinque minuti, un buco della difesa ha preso alla sprovvista ultimo uomo e portiere: il giovane Tartaglia, convocato dall'Under 17, ha colto impreparato Leonardelli, scavalcato con un pallonetto dal limite dell'area. Come a Bogliasco una settimana fa, anche oggi la Fiorentina è andata in svantaggio per prima.

Rubino vicino al pari

Un'occasione la Fiorentina ce l'ha avuta con Rubino, che da posizione defilata ha impensierito la difesa del Milan e Lapo Nava con un diagonale che sembrava essere inizialmente innocuo. Al 10' è stato mostrato un giallo nei confronti di Mandragora, oggi arruolato con l'Under 20 perché rientrante da un delicato infortunio al ginocchio.

Giallo e palo per Mandragora

Palo pieno colpito da Mandragora su punizione al minuto 30: Nava non sistema bene la barriera e il mediano centra il palo, ma è sfortunato: il pallone non supera la linea nonostante la traiettoria a rientrare. Per il resto si segnala un primo tempo in cui il Milan ha tenuto botta alla capolista, provando a infilare qualche ripartenza. I Viola, con uno schieramento diverso rispetto alla Sampdoria, stanno pagando qualche disattenzione di troppo, ma il gioco è vivo e le occasioni per riprenderla nella ripresa ci sono tutte.