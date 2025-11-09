Piccoli: "Periodo sfortunato sotto tutti i punti di vista, lavoreremo per dimostrare chi siamo. Nazionale? Voglio fare bene con la Fiorentina"
Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina oggi in gol contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita.
“Sicuramente è un periodo sfortunato sotto tutti i punti di vista, anche il rigore di Ranieri è sfortunato, non vede la palla e gli rimbalza sulla mano. Lavoreremo per dimostrare di essere la vera Fiorentina che siamo. Una partita tosta, sapevamo dell'ambiente difficile, spesso non sentivamo i fischi dell'arbitro".
"Il loro portiere ha fatto una gran parata su di me e abbiamo preso un gol rocambolesco, dobbiamo lavorare sui dettagli ma quello di oggi è un punto di partenza, sicuramente. Chiamata di Gattuso? Io voglio fare bene con la Fiorentina e poi se mi chiameranno, sarò contentissimo, ma ancora devo dimostrare di meritare la Nazionale”.