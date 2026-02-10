Bocci: "Il mercato a centrocampo della Fiorentina è stato sbagliato. Paratici deve fare riflessioni, il suo volto sul monitor..."

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno esprimendo preoccupazione in merito a vari fronti di casa Fiorentina, e tornando anche sulle scelte fatte nel mercato invernale.

'Brescianini e Fabbian troppo simili’

“Ho la sensazione che il mercato a cui ci siamo tanto appellati abbia complicato la vita a Vanoli. Non è una giustificazione, ma l’allenatore ha perso del tempo per trovare l’equilibrio della squadra. Il mercato a centrocampo è stato sbagliato, con due calciatori simili come Fabbian e Brescianini, mentre sarebbe stato necessario un calciatore più utile in interdizione. Vorrei capire se la strategia sia stata condivisa con l’allenatore".

‘Vanoli deve trovare una soluzione in difesa’

“Credo che Paratici debba fare delle riflessioni, la sua faccia sul monitor contro il Torino era più chiara di tante parole. Se la Fiorentina non dovesse vincere nemmeno col Pisa, in una situazione sportivamente drammatica, tutto diventerebbe quasi irrimediabile. Servono 17-18 punti, là sotto il ritmo è basso, ma una squadra che prende due gol a partita non si salva, quando va bene pareggia. Vanoli deve trovare assolutamente una soluzione, solo contro la Cremonese non si è subito gol, è inaccettabile. Ciò che però dobbiamo chiederci è chi possa prendere la Fiorentina al posto di Vanoli”.