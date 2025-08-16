Negli strani intrecci del calcio(mercato) può capitare anche di tornare su vecchie soluzioni, come è accaduto all'Atalanta in cui si è riacceso l'amore per Robin Gosens, salutato tre anni fa. Il retroscena è raccontato da Fabrizio Romano che rilancia un'offerta da 12 milioni dei nerazzurri alla Fiorentina, rispedita al mittente anche in considerazione dello status di cui gode Gosens. “E' considerato un giocatore chiave” ha chiosato il giornalista: resta da capire se l'Atalanta vorrà riprovarci, stuzzicando la Fiorentina con una proposta ben più alta.