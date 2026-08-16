Fiorentina, contro Empoli o Pisa in Coppa Italia? Le ultime notizie dalle due toscane in campo domani

Domani sera alle 18 scenderanno in campo Pisa ed Empoli, la cui vincente sfiderà la Fiorentina nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco le ultime notizie dalle due realtà toscane.

Da Pisa

Numerose assenze per mister Bianco, che domani sera non potrà contare su Angori - proverà ad esserci in caso di passaggio del turno -, su Touré - che invece non ha preso parte alla preparazione dei suoi per noie fisiche - e Lusuardi, che addirittura ha finito anzitempo la stagione. Nell'eventuale sfida alla Fiorentina recupererebbe invece Denoon, arrivato tardi nel precampionato pisano. Aebischer e Hojholt, invece, fuori dai convocati per ragioni di mercato.

Da Empoli

Gli azzurri, ancora in rodaggio dopo un mercato partito tardi, punteranno su una rosa giovane: addirittura domani sera dovrebbero arrivare due esordi in Prima Squadra, quelli di Egan e Monaco. Si rivedrà anche l'ex viola Distefano, centrale nel progetto di mister Pagliuca.