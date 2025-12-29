Moretto: "Lazio e Fiorentina su Samardzic. Ecco quanto ha rifiutato l'Atalanta in estate per lui"

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano per quanto riguarda l'interessamento della Fiorentina per Lazar Samardzic dell'Atalanta.

Rifiutati 20 milioni in estate

“Su Samardzic tante squadre stanno sondando il terreno per lui e non è da escludere una sua partenza già a gennaio. L'Atalanta ascolterà le offerte per lui. Da settimane c'è questa possibilità. Il 23enne della Dea è stato a un passo dal Marsiglia per 20 milioni".

Le squadre interessate

"Adesso i bergamaschi ascolteranno offerte e in Italia e più interessate sono Lazio e Fiorentina. Vedremo quale delle due proverà ad affondare per lui, oltre agli interessamenti dall'estero".