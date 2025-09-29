Prandelli: "Pioli inamovibile, ma serve chiarezza. Che succede a Gumdundsson? Palladino aveva capito che Kean..."

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato a Radio Bruno del momento che sta attraversando la squadra viola di Pioli il giorno dopo il pareggio contro il Pisa.

Serve chiarezza

“Sono certo che Pioli ritroverà la strada, ma a volte serve chiarezza per affrontare e risolvere le situazioni. Dall'esterno non è così facile capire certi aspetti. La vicenda Gudmundsson lascia veramente perplessi: due anni fa giocava in modo strepitoso, ora si limita al compitino. Che succede? C'è altro sotto?".

Pioli inamovibile

“Kean non è lo stesso attaccante dello scorso anno. Palladino aveva capito che là davanti doveva fare reparto da solo. Ora l'aspetto umano è la chiave per risollevarsi. Serve capire chi sono i titolari e chi le riserve, da quel momento potrai costruire anche la personalità della squadra. Esonero? No, credo che Stefano sia inamovibile e che queste voci non arrivino dalla società”.