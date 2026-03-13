Tomczyk: "L'arbitro non ci ha aiutato, diverse decisioni non ci sono piaciute. La Fiorentina ha preso sul serio la gara"

La prestazione dell'arbitro bulgaro, Georgi Kabakow, in Fiorentina-Rakow è stata di livello ed è piaciuta praticamente a tutti. Con una sola eccezione: il tecnico dei polacchi, Łukasz Tomczyk.

“L'arbitro non ci ha aiutato”

"Non credo che l'arbitro ci abbia aiutato in tanti momenti. Ce ne sono state diverse decisioni che non ci sono piaciute" ha commentato Tomczyk. L'episodio più controverso per l'allenatore è stato il gol dell'1-1, dove ci sono lamentele per un fallo che sarebbe stato commesso dai viola prima del tiro di Ndour.

“Siamo ancora in corsa”

Poi ha detto: “La Fiorentina parte da un vantaggio, ma ora è tutto nelle nostre mani. Penso che l'avversario abbia preso questa partita molto sul serio, lo si percepiva dalla panchina. Continueremo a lottare in casa perché non è finita qui. Siamo andati vicinissimo al pareggio in questa partita, quindi penso che siamo ancora in corsa".