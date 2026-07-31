Mentre Paratici lavora al mercato della Fiorentina, il figlio Lorenzo si mette in mostra con la maglia della Sampdoria
Le soddisfazioni per Fabio Paratici potrebbe non arrivare solo dal mercato della Fiorentina. Il figlio classe 2008, Lorenzo, gioca infatti nella Sampdoria e quella appena cominciata potrebbe rivelarsi una stagione molto importante per lui.
Una grande occasione
Complici l'infortunio di Insigne e la partenza ormai annunciata di La Gumina, Lorenzo Paratici potrebbe avere una grande occasione per mettersi in mostra in blucerchiato, magari provando a ritagliarsi un ruolo di rilievo nella rosa. Intanto, nelle ultime amichevoli, ha fatto vedere ottime cose nel ruolo di esterno, alzando la propria percentuale di conferma sebbene il prestito resti un'ipotesi.
💬 Commenti