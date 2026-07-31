Altro innesto sulle corsie difensive? Paratici segue ancora Nuno Tavares, ma la concorrenza non manca

La Lazio continua a fare i conti con il blocco del mercato in entrata, una situazione che obbliga il club biancoceleste a cedere prima di poter comprare. Tra i nomi destinati a lasciare la Capitale, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, c'è anche Nuno Tavares.

Addio Lazio

Il terzino portoghese, nonostante una stagione condizionata dai problemi fisici, resta uno dei giocatori con il maggiore valore all'interno della squadra. Il portoghese inoltre ha fatto intendere di voler cambiare aria e abbandonare Roma. Diversi club si sono mossi sulle sue tracce.

Fiorentina e concorrenza

La Lazio è pronta a valutare eventuali offerte per il classe 2000, con l'obiettivo di ricavare un tesoretto utile da reinvestire sul mercato. Sulle tracce di Nuno Tavares ci sono diverse squadre, tra cui Fiorentina. La concorrenza però non manca, anche Besiktas e Porto sono infatti interessate al laterale sinistro e pronte a muoversi per accaparrarselo.