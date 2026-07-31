Distanza molto ampia tra Fiorentina e Torino per Fortini. Sempre più alto il rischio parametro zero

Il giovane Niccolò Fortini ha il contratto in scadenza fra un anno e non sembra assolutamente intenzionato a prolungarlo. I viola sono dunque costretti a cederlo per non perderlo a parametro zero, ma le offerte arrivate finora sono state giudicate insufficienti.

Distanza fra le parti

La squadra più attiva per l'esterno viola è il Torino. I granata si sono spinti fino a 5 milioni per il classe 2006, ma la Fiorentina chiede il doppio per lasciarlo partire.

Rischio parametro zero

Più il tempo passa e più il rischio di di perdere il ragazzo a parametro zero aumenta. La sensazione è che i viola, in queste ultime settimane di mercato, dovranno accettare un'offerta al ribasso. Lo scrive Tuttosport.