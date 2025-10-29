L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio in vista della sfida contro l'Inter di stasera: “La squadra non dà alcun tipo di garanzia, al momento. Non c'è nessun reparto che trascina. Quindi la Fiorentina deve andare per tentativi, sperando a un certo punto di trovare la quadra giusta”.

“Un risultato può cambiare la stagione, ma…”

Aggiunge: “D'altro canto, però, dobbiamo ricordarci che un risultato può cambiare la storia di una stagione. Mi aspetto che anche l'Inter, stasera, sentirà un po' di pressione: ha già perso tre partite e non potrebbe permettersi un'altra sconfitta, non è sostenibile per una squadra che punta allo Scudetto”.

“Tanti calciatori, ma di medio livello”

Sul livello dei calciatori viola: “La Fiorentina ha tanti calciatori, ma di livello medio. Finora la rosa non ha espresso affatto tutto il suo potenziali”.