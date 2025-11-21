Vanoli difende Ranieri a spada tratta, ma contro la Juventus il capitano rischia il posto da titolare...

E' stato uno deli argomenti principale di questa sosta per le nazionali: l'adeguatezza, o meno, di Ranieri al ruolo di capitano della Fiorentina. Nella conferenza stampa di ieri Vanoli ha parlato benissimo del difensore viola, ma contro la Juventus lo spezzino potrebbe partire dalla panchina.

In difesa del capitano

“La fascia di capitano si può guadagnare in tante maniere - ha detto Vanoli in conferenza stampa - perché sei un leader nello spogliatoio, sei un bravo ragazzo, hai 400 presenze. Io gli ho detto tu sei diventato capitano perché sei un esempio della forza del lavoro”. Così Vanoli ha difeso il proprio capitano davanti ai giornalisti. Le prestazioni però, nonostante il duro lavoro che tutti gli riconoscono, quest'anno sono calate drasticamente.

Ipotesi panchina

Proprio per questo motivo il capitano viola rischia di non partire fra gli undici titolari contro la Juventus. Nella difesa a tre Vanoli starebbe pensando di schierare dal primo minuto Mattia Viti. Anche lui per ora non ha messo in campo prestazioni entusiasmanti, ma contro il Genoa, quando è entrato in campo proprio al posto di Ranieri, è riuscito a portare un po' di ordine e calma nella retroguardia gigliata. Lo scrive La Nazione.