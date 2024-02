Pin: "In difesa manca un leader, perseverare è diabolico. Chapeau a Italiano, uno scambio con Sarri..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione in casa viola, ripartendo dalla vittoria contro la Lazio: “Momento particolare? Sì, ma lo spirito fiorentino significa anche creare qualcosa che non esiste. Chapeau a Italiano, lunedì ha avuto coraggio e la Viola poteva subire tanto, ma è stato premiato. Ha trasformato la squadra e ha ottenuto un grande risultato”.

“Scambio con Sarri? Imparagonabili”

Su un'ipotesi scambio Italiano-Sarri: “Non si possono paragonare. Ogni allenatore ha una propria storia, la psicologia è cosa di uno spogliatoio. Ci vuole carisma, fondamentale. Di Italiano mi piace la filosofia”.

“Perseverare è diabolico”

Sulla difesa viola: “Ci sono alcune amnesie che appartengono al DNA di questa Fiorentina. Va bene, errare è umano, però perseverare è diabolico. Cosa manca? Sicuramente manca un leader a questa squadra, in campo si sente l'assenza”.