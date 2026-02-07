Primavera, Fiorentina e Napoli vanno all'intervallo in parità: dominio totale dei ragazzi di Galloppa. Infortunio per Kospo

Pochi minuti fa al Rocco B. Commisso Viola Park si è concluso il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Napoli, sfida valida per la 24esima giornata del Campionato Primavera 1. E al 45' il risultato è fermo sullo 0-0.

La cronaca della partita: il Napoli inizia bene poi è monologo viola

La partita inizia con gli ospiti che vanno a mille, che cercano subito di sorprendere i ragazzi di Galloppa. La prima occasione della partita è infatti del Napoli, che va alla conclusione con Scanza ma non impensierisce però Fei. Dopo i primi 5 minuti la Fiorentina prende però le redini della gara, con gli azzurri che si limitano a pungere in contropiede. Già al 6' minuti i viola vanno vicini al vantaggio, con Braschi che però spreca una ottima occasione su assist di Bertolini. Altra grande occasione da segnalare per la Fiorentina è quella di Atzeni al 38', con il fantasista viola che va vicino al gol con un tiro dal limite dell'area di rigore: nonostante la buona coordinazione il tiro finisce alla destra della porta di Ferrante.

La Fiorentina domina ma non sfonda. Allarme Kospo: esce dal campo in lacrime

La Fiorentina torna negli spogliatoi insoddisfatta, ma con la convinzione di aver tenuto il pallino del gioco per larghi tratti della sfida. Tra i più positivi della sfida ci sono Mazzeo e Bertolini, che sugli esterni creano molti grattacapi alla difesa ospite. Da segnalare anche un doppio infortunio, uno per parte: al 10' i viola perdono Kospo, che esce dal campo con le lacrime agli occhi, entra el 39' gli azzurri sono costretti a sostituire D'Angelo. Alla Fiorentina manca solo il guizzo finale, mentre il Napoli per il momento si è limitato soltanto a difendere compatto e a cercare fortuna in ripartenza. Trend del match confermato anche dai corner, 4-0 per i padroni di casa.