Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a margine della XV edizione del ‘Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita’ anche di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina che sarebbe dovuto essere premiato, ma impossibilitato a causa del malore accusato una settimana fa. Queste le sue parole:

"Conosco benissimo Edoardo. Conosco la famiglia tramite Diego Tavano, il suo agente, che conosco molto bene. Ho sempre avuto contatti con lui, ieri con un po’ più di calma. Mi sembrava doveroso sentirlo, parlarci: l’ho trovato sereno, maturo, intelligente, conscio della realtà, saggio e lucido. Io credo che con calma ci saranno anche i presupposti per proseguire la carriera, a prescindere dagli aspetti italiani. Ma questo non sta a me dirlo”.