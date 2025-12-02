Richardson tolto dalla naftalina. Un investimento ‘inusuale’ che apre interrogativi

È arrivata addirittura alla tredicesima giornata di campionato la prima presenza stagionale di Amir Richardson, che ha giocato poco più di 10 minuti nella sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta. Il calciatore marocchino è finito totalmente nel dimenticatoio da inizio stagione, dopo aver svolto regolarmente la preparazione con il nuovo allenatore Pioli e preso parte alle varie amichevoli viola.

Un netto cambio di tendenza

Dall’inizio delle gare ufficiali Richardson è sparito, finendo completamente in naftalina. Il classe 2002 ex Reims è arrivato in viola nell’estate del 2024, per una cifra di circa 10 milioni di euro e tramite un canale inconsueto per il mercato viola, considerate le varie operazioni concluse in questi anni. La passata stagione Richardson ha totalizzato 39 presenze, delle quali 16 da titolare. Un elemento non certo al centro del progetto, ma comunque molto coinvolto.

Un futuro che sembrava segnato… ma ora è da scrivere

Oggi il giocatore è di fatto ai margini, ed è da capire se Vanoli intenderà coinvolgerlo di più. Richardson è stato in bilico lo scorso mercato invernale ed anche nello scorsa sessione estiva di trattative, finendo però per rimanere alla Fiorentina. Difficile capire l’intenzione dietro a questa operazione, se dopo il primo anno si accantona un calciatore ma poi non lo si cede, facendolo di fatto scivolare in fondo alle gerarchie. Adesso però alla Fiorentina potrebbe esserci bisogno di tutti e il prossimo mese si preannuncia intrigante anche per il calciatore africano.