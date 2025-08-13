Tribuna, Fiesole e torre di Maratona: Tutti gli interventi svolti e quelli in via di completamento. Via il ponteggio e ora parte lo sprint

Tra un mese esatto, la Fiorentina ritornerà a giocare nel proprio stadio, l'Artemio Franchi, che nel corso di questa estate è stato pienamente sotto cantiere. La Nazione approfitta di questa data per poter fare un punto della situazione sui lavori svolti e per far capire a che punto siamo.

Tribuna

Gli operai si sono concentrati soprattutto sui lavori alla copertura della tribuna centrale dove è stato montato un ponteggio esteso sotto tutta la copertura. E' stato possibile rimuovere il vecchio strato di guaina per poi intervenire nel rinforzare la struttura del solaio con la nuova impermeabilizzazione e con l'intonaco irrobustito e ridipinto. Il ponteggio può essere adesso smontato e questo tipo di lavori, fanno sapere da Palazzo Vecchio, si sono svolti in tempi piuttosto rapidi.

Curva Fiesole

In Fiesole, dopo il completamento dei pali e delle piastre di fondazione, sono stati realizzati gli elementi strutturali verticali del piano interrato e il solaio del piano terra. Sono in corso di armatura i setti in elevazione e l'idropulizia della gradinata esistente, propedeutica alla nuova impermeabilizzazione.

Torre di Maratona

C'è anche la Torre di Maratona in fase di ristrutturazione. E' stato completato sia lo smontaggio delle pannellature degli infissi a nastro verticale che il rinforzo. dell'intonaco delle pareti. II cronoprogramma prevede che a breve si inizi la coloritura e il montaggio del nuovo policarbonato.