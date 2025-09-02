L'ex procuratore di Stefano Pioli, attuale allenatore della Fiorentina, Bruno Satin, ha parlato a Radio Sportiva del tecnico parmigiano e della squadra viola.

Ritorno a Firenze

“A Firenze si apre una nuova pagina con Stefano e credo che lui abbia tanta positività e entusiasmo per riportare la Fiorentina al massimo possibile. Stefano l'ho sentito ed è carico, spera di poter fare una stagione al massimo delle possibilità”.

Capitolo Kean

“La Fiorentina ha fatto una gran mossa tenendo Kean, che è un pezzo molto importante della rosa viola. Sono sicuro che sono arrivate offerte molto importanti in un mercato degli attaccanti molto attivo in Europa. Ad oggi però la forza del club è quella di chi riesce a tenere un giocatore del livello di Kean”.