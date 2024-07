Bonaventura ha deciso, ripartirà... dal deserto. L'ex Fiorentina domani atteso a Riad

Novità importanti sul futuro di Giacomo Bonaventura, che ha deciso di lasciare la Serie A, come sappiamo svincolato dalla Fiorentina.

Domani Jack sarà in Arabia

L'ex Viola andrà a giocare in Saudi Pro League e nella giornata di domani è atteso nella città di Riad per iniziare così quella che sarà una nuova tappa professionale, la prima per lui fuori dai confini del paese che gli ha dato i natali.

Svelato il futuro di Bonaventura

Bonaventura è rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, quando si è esaurito nei suoi termini il precedente contratto con la Fiorentina, squadra nella quale si è trasferito a sua volta a costo zero nell'estate del 2020, dopo una lunga militanza nel Milan. Accostato nelle ultime settimane anche a possibili destinazioni italiane (Como, Genoa e Torino su tutte) il futuro del classe '89 sarà però nella Saudi Pro League.