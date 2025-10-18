L'insider che non ti aspetti: l'indizio social sull'utilizzo di Kean contro il Milan lo dà... Dodo - FOTO
C'è anche il nome di Moise Kean tra i 24 convocati per la sfida tra Fiorentina e Milan: sparite le paure legate all'infortunio rimediato in Nazionale, il numero 20 sarà regolarmente in gruppo per la partita di domani sera.
Titolare o subentrato?
Come di consueto, però, rimangono molti dubbi sul suo eventuale utilizzo, se sarà titolare o se subentrerà a gara in corso. Dubbi, che sembrerebbero trovare risposta grazie a una storia di Dodo, che ha caricato l'ambiente postando un ricordo dell'anno scorso, sempre a San Siro.
L'indizio social
“Domani D2 → KMB”, questo si legge nella foto che il laterale brasiliano ha postato, ricordando il gol del momentaneo 0-2 dell'anno scorso, quando fu suo l'assist per la rete di Kean (partita che poi terminò 2-2). Il riferimento chiaro sembra indicare che anche domani, i due riformeranno il loro consueto asse in campo.