Che il "Vanolismo" abbia inizio. Dopo la depressione con Pioli, è tempo di rialzare la testa

Tutti con Vanoli. Che l’ex Fiorentina mettesse d’accordo la piazza di Firenze si era capito subito, quando la tifoseria gigliata si è schierata apertamente contro D’Aversa come possibile successore di Pioli.

Passo dopo passo, la politica è chiara

E’ già iniziato il “vanolismo” fra i tifosi viola. Un pizzico di entusiasmo che non guasta dopo la depressione generale in seguito alle prime dieci giornate di campionato senza nemmeno una vittoria.

“Correre, bisogna correre…”

“Falli correre mister”, è il messaggio più gettonato. Adesso i calciatori non hanno più alibi dopo gli addii di Pradè e Pioli. Lo ha confermato anche la Curva Fiesole, con lo striscione affisso ieri in serata ai cancelli del Franchi. “Senza mister non avete più scusanti. Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti”. E in rosso la scritta last warning, ovvero “ultimo avvertimento”.

Quasi in mille a Genova

Questo pomeriggio a Marassi il primo approccio di Vanoli con i tifosi viola. Saranno oltre 800 nel settore ospiti pronti a spingere la Fiorentina. Il rapporto tra il tifo e la squadra è ai minimi termini. Chiaro che si attenda una scintilla per riaccendere quell’entusiasmo che da inizio stagione si è completamente dissolto. E anche a Magonza la squadra era stata contestata dopo l'ennesimo KO.