Il paradosso: il mercato ha rallentato la crescita di Vanoli e soci? Ma tocca a lui sfruttare i cinque colpi

Se il mercato di gennaio era atteso prima come panacea di ogni male o quasi, ora c'è anche chi ne sottolinea il possibile impatto, quantomeno a scoppio ritardato. La Fiorentina di inizio gennaio aveva iniziato a macinare qualche risultato, salvo poi arenarsi nella seconda metà del mese e infilare tre sconfitte di fila. Il Corriere Fiorentino ipotizza infatti che il mercato abbia in realtà rallentato la crescita di Vanoli e dei suoi.

Vero è che integrare ben cinque volti nuovi non è semplice, anche se non tutti presi per fare i titolari inamovibili. Ma è anche responsabilità del tecnico quella di trovare la quadra e nel minor tempo possibile. Inferiore magari a quello servito per il cambio modulo. Il processo di integrazione andrà avanti anche stasera con il Torino, con Brescianini e Solomon che sembrano i due più sul pezzo in tal senso.