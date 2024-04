A Lady Radio l'ex centravanti anche della Fiorentina Roberto Pruzzo è tornato sulla sconfitta casalinga della squadra viola, attaccando anche il tecnico Vincenzo Italiano.

“Col Milan ho visto una squadra che ha perso identità, in confusione, sia nei calciatori che nel tecnico. Italiano a fine partita ha sbagliato quando addossa a Belotti la responsabilità della sconfitta, penso il primo responsabile sia lui e avrebbe fatto bene a prendersi le responsabilità. Trova sempre un responsabilità e non se le prende quasi mai, c'è sempre un colpevole. La squadra ha dato tutto in questi due anni e mezzo e lo farà fino al termine della stagione. Adesso serve coinvolgere tutti e non ‘ammazzare’ nessuno".

‘Atalanta forte ma si può battere, in Conference la Fiorentina può centrare la finale’

“Per me il campionato è andato, c'è la concreta opportunità di centrare almeno una finale nelle coppe. Lo scorso anno si sono perse malamente ma può accadere anche il contrario. L'Atalanta è forte e l'ha dimostrato ma si può battere, la Fiorentina può giocarsela alla pari; in Conference se le cose vanno come devono, la Fiorentina può andare in finale”.