Diamanti è al Viola Park: "Felice di tornare a Firenze, ho tanti amici qui. Sono passate solo quattro partite, Pioli saprà riprendersi"

Tornato in italia dall'Australia per qualche settimana per svolgere il corso di allenatore Pro a Coverciano, l'ex attaccante di Fiorentina e Livorno Alessandro Diamante, adesso tecnico delle giovanili del Melbourne United, quest'oggi ha avuto modo di fare una visita alla squadra di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club gigliato:

“Sto bene, sono voluto passare di qui a salutare alcuni amici e a vedere qualche allenamento. Quando siamo in Italia si sta sempre bene, e a Firenze, che è un posto a cui voglio molto bene, altrettanto. Come procede la mia carriera da allenatore? Per il momento procede molto bene. Abbiamo avuto la fortuna di vincere il campionato lo scorso anno, qualcosa di straordinario per il club. Adesso sono qui in Italia a Coverciano a frequentare il corso di allenatore Pro, in attesa di qualcosa di carino”.

“La parte tecnico-tattica è importante, ma senza il gruppo..”

Un commento, a allenatore e da ex calciatore, sull’importanza del gruppo all’interno di uno spogliatoio: “Conta assolutamente. la parte tecnico-tattica è fondamentale, ma l'aspetto umano, la voglia di competere e di superare te stesso hanno un peso enorme e sono le cose che contano di piu”.

“Sono passate solo 4 partite, Pioli riuscirà ad uscire da questa situazione”

Ha poi analizzato il momento della squadra: “Oggi ho avuto modo di incrociare tutti e adesso non vedo l’ora di godermi questo centro sportivo e un po dell’allenamento della prima squadra. Un commento sull’inizio della squadra di Pioli? Il campionato è ancor lunghissimo, ci sono ancora tantissime partite per riprendersi. La squadra è molto forte e lo staff è di livello, avranno sicuramente modo di uscire da questo periodo buio. Sono comunque passate solo 4 partite”.

“Contro il Gila sarà una partita bella ma molto difficile”

Ha poi concluso: “E’ sempre difficile dire come andrà domenica contro il Pisa, col Gila ho una grande amicizia. Non saprei dire come andrà ma sarà sicuramente una bella partita”.