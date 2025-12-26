Alla vigilia del match contro la Fiorentina ha parlato il tecnico del Parma Carlos Cuesta: “Domani mi aspetto che la squadra trasformi in energia l'amarezza per quanto accaduto contro la Lazio. Vogliamo affrontare la partita con determinazione e con l'atteggiamento giusto per ottenere il risultato che vogliamo. La percezione dell'avversario non cambia, conosciamo le qualità della Fiorentina ma sappiamo benissimo che tipo di partita dovremo fare”.

“Non abbiamo un altro Sohm”

Poi ha aggiunto: “In queste settimana abbiamo provato a migliorare la solidità e la compattezza della squadra, oltre a lavorare su varie fasi. Dobbiamo essere più bravi a sbloccare le partite in certe situazioni, e saper adottare diverse soluzioni a seconda del momento. Quanto ai singoli, Circati è in miglioramento e domani sarà convocato così come Del Prato. Sohm? Ha delle caratteristiche particolari, ma ora la squadra ha imparato a giocare in modo diverso. Non abbiamo un calciatore paragonabile a lui”.



