Problema in casa Bologna, si ferma Calafiori. Motta: "Ci ha costretto a terminare in dieci"

Dopo il poker al Lecce, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato delle condizioni fisiche di Riccardo Calafiori. Il difensore centrale non ha concluso la partita contro i salentini e la sua presenza potrebbe adesso essere a rischio per mercoledì sera.

Al Dall'Ara arriverà la Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 19:00, recupero della sfida non disputata visto l'impegno dei viola in Supercoppa Italiana. Motta nel post partita ha parlato delle sue condizioni: "Calafiori ha preso un colpo, inizialmente pensava di poter continuare poi invece abbiamo dovuto giocare qualche minuto in dieci", che adesso rischia di non avere il classe 2002 per la gara da spareggio Europa contro Italiano e i suoi.