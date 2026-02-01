UFFICIALE: Nuova esperienza per Vannucchi. Il giovane viola cambia squadra, ma non categoria...

Il giovane portie classe 2007 aveva lasciato la Fiorentina questa estate per andare a farsi le ossa in Serie C, la sue prima esperienza fra i grandi però non è andata come sperato.

L'esperienza al Pontedera

Tommaso Vannucchi non è riuscito ad imporsi come portiere titolare al Pontedera; con la squadra della provincia di Pisa ha collezionato solamente 8 presenze, condite da ben 17 reti e nessun clean sheet.

Una nuova occasione

Dopo sei mesi difficili il giovane prodotto del vivaio viola avrà l'occasione di rimettersi in gioco in un'altra squadra, sempre in Serie C. Si tratta del Cosenza, squadra che si trova in pienza zona play off nel girone C della terza divisione italiana.