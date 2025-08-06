Burdisso: "Qui a Monza l'obiettivo è chiaro fin dal primo giorno, siamo qui per tornare in Serie A. Viviamo un periodo di transizione"

Il direttore sportivo del Monza ed ex Fiorentina Nicolas Burdisso è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della sua nuova avventura e degli obiettivi: “Abbiamo cercato di essere chiari su quello che dovevamo fare e abbiamo lasciato spazio al nostro mister. Stiamo vivendo un periodo di transizione, ma quando ci sarà il momento del closing spigheremo tutti i dettagli del nostro progetto tecnico”.

E aggiunge: “Obiettivo? Sono stato chiaro fin dal primo giorno, vogliamo tornare subito in Serie A. Vogliamo far capire che abbiamo le idee chiare e una rosa molto molto competitiva, con giocatori importanti e una base fatta di coerenza e credibilità”.