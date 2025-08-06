Burdisso: "Qui a Monza l'obiettivo è chiaro fin dal primo giorno, siamo qui per tornare in Serie A. Viviamo un periodo di transizione"
Il dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso
Il direttore sportivo del Monza ed ex Fiorentina Nicolas Burdisso è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della sua nuova avventura e degli obiettivi: “Abbiamo cercato di essere chiari su quello che dovevamo fare e abbiamo lasciato spazio al nostro mister. Stiamo vivendo un periodo di transizione, ma quando ci sarà il momento del closing spigheremo tutti i dettagli del nostro progetto tecnico”.
E aggiunge: “Obiettivo? Sono stato chiaro fin dal primo giorno, vogliamo tornare subito in Serie A. Vogliamo far capire che abbiamo le idee chiare e una rosa molto molto competitiva, con giocatori importanti e una base fatta di coerenza e credibilità”.
