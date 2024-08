La strada saudita per Sabiri: Due squadre se lo contendono. Semaforo verde dalla Fiorentina

Abdelhamid Sabiri è destinato a non giocare con la Fiorentina. Raffaele Palladino non l'ha preso minimamente in considerazione e lui aspetta solo di essere ceduto a questo punto.

Due squadre

Molto probabile un suo ritorno in Arabia Saudita dove se lo contendono l'Al-Shabab e l'Al-Fayha ovvero la stessa squadra nella quale ha disputato la scorsa stagione.

Luce verde da parte dei viola

Da parte della Fiorentina c'è il semaforo verde alla sua cessione, ora tutto dipende dal giocatore stesso e dalla preferenza personale.