Le formazioni di Fiorentina-Deportivo: Joao Mario subito in campo, Kean titolare. Oulai assente

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Deportivo A Coruña, amichevole che inizierà alle ore 20 in programma al Viola Park.

Sta per cominciare Fiorentina-Deportivo

Mister Grosso si affida al solito schieramento tattico. In porta va De Gea, sulle fasce difensive ecco i nuovi ingressi Joao Mario e Valdepenas. Al centro, invece, Dragusin e Ranieri. Centrocampo composto dal trio Fagioli-Ndour-Brescianini. In attacco, intorno all'unica punta Kean, gravitano Atta e Gudmundsson. Assente Oulai per lieve stato influenzale.

La formazione viola

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Atta, Kean, Gudmundsson. All.: Fabio Grosso.

Deportivo A Coruña: Ferllo, Ximo, Noubi, Ede, Quagliata, Riki, Gijselhart, Luismi Cruz, Noé, Aubameyang, Zakaria. All.: Antonio Hidalgo.