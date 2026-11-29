Stavolta non c'era la Fiorentina in campo ad affrontare il Monza e la differenza si è vista: la squadra di Juric ha perso per 4-0 all'Olimpico contro la Roma nel match delle 18. Partita decisa già nel primo tempo dai giallorossi: il solito Malen dopo una decina di minuti la sblocca con un diagonale di destro dal limite. Quindi il raddoppio di Soulé, che chiude un contropiede al 24' piazzandola a fil di palo di sinistro.

Tris ancora di uno splendido Soulé che pesca il sette da fuori. Ripresa che è un totale controllo dei padroni di casa, che poi al 91' trovano anche il 4-0 grazie a una deviazione sotto misura di Castro. Gasperini sale così a quota 33, sempre a -2 dalla vetta.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 35, Roma 33, Inter 32, Milan 27, Como 26, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 19, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Udinese 9, Sassuolo 9, Parma 8, Venezia 7.