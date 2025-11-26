Inter beffata a Madrid, Atalanta corsara a Francoforte. Esordio da sogno per Palladino

Inizia con una grandissima vittoria l'avventura in Champions League di Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina.

Esordio da sogno per Palladino

Alla prima partita da allenatore nella massima competizione europea per club l'Atalanta vince 3-0 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte. Succede tutto nella ripresa. Tre gol in cinque minuti non lasciano scampo ai padroni di casa: Lookman al 60', Ederson al 62', De Keteleare al 65' regalano ai nerazzurri un successo pesantissimo in chiave qualificazione. Seconda vittoria consecutiva e al quarto risultato utile di fila per la Dea, che sale a quota 10 punti in classifica.

Un gol nel recupero castiga l'Inter

L'Inter invece esce incredibilmente sconfitta dalla trasferta di Madrid, nella quinta giornata della Champions League. I nerazzurri vengono battuti 2-1 dall'Atletico in una partita che la squadra di Chivu ha dominato, per qualità e quantità di occasioni da gol create. Invece arriva un K.O., figlio di un gol in avvio di Alvarez, convalidato dopo un lungo check del VAR, e del gol al 93' di testa di Gimenez su calcio d'angolo. In mezzo, la rete del pareggio di Zielinski. Tantissime le occasioni da gol create dai nerazzurri, sia in avvio di match che durante il primo tempo, frutto di un calcio ben giocato. Solo nel finale la beffa con il gol da calcio piazzato di Gimenez.

L'Inter dopo cinque giornate resta a 12 punti: nel prossimo turno affronterà il Liverpool al Meazza.