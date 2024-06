L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha espresso a Radio Sportiva il suo commento sul finale di stagione della squadra viola.

"La Fiorentina non ha attaccanti"

Graziani parla prima di tutto dell'attacco viola: "Kouame fa un gran lavoro ma pochi gol, e il problema serio della Fiorentina è che non ha attaccanti. Gonzalez? Quando non gioca bene mancano i gol e vengono fuori i problemi, e Beltran gioca in tutti i ruoli meno che in quello del centravanti".

"Stagione non positiva per la Fiorentina"

E prosegue: "Sono stati commessi un po' di errori nel mercato, più che la finale persa ti penalizza anche il campionato, e infatti non è stata una stagione positiva. Contro l'Olympiakos alla Fiorentina è mancato l'attacco, e alla fine Italiano l'ha persa, c'è poco da fare.