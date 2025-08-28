UFFICIALE: Colpo in casa Primavera, la Fiorentina si assicura un attaccante dal Rimini

Dopo le tante voci di mercato, adesso è ufficiale: la Fiorentina chiude un colpo importante per la Primavera di Daniele Galloppa. La dirigenza viola ha appena ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 2007 del Rimini Sulayman Jallow: il giocatore arriva a Firenze per una cifra attorno ai 150mila euro. Battuti gli interessamenti di Napoli e Torino

Colpo in casa Primavera: la Fiorentina si assicura un centravanti seguito da tanti club di Serie A

Questo il comunicato ufficiale del club gigliato:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, attaccante classe 2007, proveniente dal Rimini FC. Il giovane calciatore sarà aggregato alla Primavera, a disposizione di Mister Galloppa per la stagione sportiva 2025/26″.