Volendo proprio cercare una pur magrissima consolazione dalla desolante serata di ieri sera, Vanoli ha deciso - a tempo ormai scaduto - di regalare un emozione a un ragazzo della Primavera della Fiorentina.

Esordio assoluto

Si tratta di Giorgio Puzzoli, classe 2006, che ieri ha collezionato i suoi primi tre minuti da professionista con la maglia della Fiorentina. Mezzapunta mancina, all'occorrenza anche punta o esterno offensivo, in Primavera quest'anno ha raccolto 5 gol e 1 assist: ieri, al 91simo, è stato proprio lui a sostituire Gudmundsson. Non ha avuto, ovviamente, modo di dimostrare i suoi mezzi, ma la scelta di Vanoli dimostra fiducia nel ragazzo: chissà che, da qui a fine stagione, non arrivino altri scampoli di partita.

Il post

Ovviamente, Puzzoli ci ha tenuto a immortalare il momento sui propri canali social, come si può vedere dal suo post: