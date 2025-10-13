Le nazionali continuano a falcidiare anche il Milan. Leao rientra in Italia e contro la Fiorentina...

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è alle prese con molti infortuni in vista della partita contro la Fiorentina. Acciacchi e fastidi che tanti giocatori rossoneri hanno subito giocando con la propria nazionale.

Nuova preoccupazione

Saelemaekers, Estupinan, Pulisic, Rabiot… e adesso la preoccupazione anche per Leao. Il giocatore portoghese, dopo essere subentrato nella partita contro l'Irlanda, sarà assente per la prossima sfida dei lusitani. L'attaccante inoltre, dopo l'infortunio estivo che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese, starebbe per tornare a Milano per riunirsi alla squadra del tecnico toscano.

Pronto per la Viola

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport le condizioni di Leao non preoccupano dalle parti di Milanello. L'ala portoghese non ha subito colpi o ricadute fisiche; il suo poco utilizzo in nazionale è stata semplice gestione dopo un inizio stagione condizionato dal problema al polpaccio. Leao quindi rientrerà a Milano e sarà già a disposizione di Allegri per preparare la partita contro la Fiorentina.