Reginaldo: "Alla Fiorentina serve maggior equilibrio, altrimenti rischia tanto. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra compatta. Dodô..."

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Parma Reginaldo ha avuto modo di analizzare la stagione delle sue due ex squadre, oltre che a ricordare il suo periodo in viola. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

"La situazione oggi è complicata per la Fiorentina, i viola devono trovare un equilibrio maggiore senno si va da poche parti. Serve maggior compattezza e continuità nei risultati, proprio come faceva la mia Fiorentina. Ricordo che sapevamo dei 19 punti di penalizzazione, e già nelle prime giornate alcuni gruppi di tifosi vennero a parlarci dopo le prime due giornate, e cosi facendo dopo due pessime partite poi facemmo cose devastanti vincendo tante partite di fila, facendo risultati utili di fila. Sono convinto che oggi alla Fiorentina serva soprattutto questo: i viola devono tornare a far punti, vincere oggi, la prossima, o almeno non perdere e portare a casa un punto quando vedi che non riesci a vincere”.

“La Fiorentina doveva trovare un equilibrio, e se ancora non l'ha fatto è un brutto segnale”

Ha anche aggiunto: “Capisco quello che pass ogni tanto questa squadra. Quando prendi tanti gol nei minuti finali, com’è successo quest’anno alla Fiorentina, è un brutto segnale, e in momenti decisivi come questo poi subentra la paura a far danni. E’ proprio quando ti entra la paura nella testa che prendi tanti gol. In questo momento la squadra deve far di tutto per scendere in campo positivo, proprio com’eravamo noi che pensavamo di essere sempre più forti, e non avevamo mai paura. Oggi la Fiorentina deve fare lo stesso. Se pensi che hai subito tanti gol nel finale, lo riprenderai anche nelle prossime partite”.

“Il Parma non è semplice da affrontare, la Fiorentina dovrà stare attenta”

Un commento anche sui prossimi avversari della Fiorentina, Il Parma di Carlos Cuesta: “Ha fatto una grossa bella vittoria la scorsa settimana, riuscendo a raggiungere 33 punti: sono convinto che il Parma in questo momento sia molto piu sereno dei viola, e probabilmente troveremo una squadra meno pensiero ma con tanta qualità. Oltretutto però stanno facendo una gran bella stagione non so quanto questa spensieratezza sia a da considerarsi un vantaggio per la Fiorentina, perché il Parma non ha niente da perdere e quindi può giocare tranquillo. Dovremo fare molta attenzione, queste partite o le sblocchi subito e stai tranquillo oppure te la giocherai fino alla fine”.

“Dodo? Nel calcio il singolo conta il giusto: quando la squadra non gira..”

Un commento anche sulle condizioni del connazionale Dodo: "Quando la situazione è come quella della Fiorentina è inutile puntare il dito su qualcuno, solitamente tutti vanno in difficoltà.Basta vedere un giocatore come Kean, che lo scorso anno ha fatto 25 gol, quest’anno sta soffrendo molto: la difficoltà è di tutti non di uno solo. Nel cacio il singolo conta poco: ci sono spesso tanti fenomeni, che però non funzionano a dovere se non ha un collettivo che gli da protezione a dovere. Noi avevamo due fenomeni come Mutu e Toni che ci svoltavano le partite, ma tutti gli alti giocavamo uniti e compatti correndo anche per loro due. Sono dell’idea che alla Fiorentina in questo momento serva questo spirito per uscire il prima possibile dalla zona salvezza”.

“Stavo molto bene a Firenze, sarei voluto restare altri anni”

Ha poi concluso con un messaggio ai suoi ex tifosi viola: “La gente che mi conosce da quando sono stato in viola sa quanto mi sia dispiaciuto stare poco tempo a Firenze: avrei voluto fare tanti anni in pi, li mi sentivo a casa mia mi sentivo uno di voi. So che i tifosi mi vogliono ancora bene, io anche voglio bene alla Fiorentina. Non posso far altro che mandare un grosso in bocca al lupo alla Fiorentina, sperando arrivi la salvezza quest’anno. Poi si vedrà il futuro".