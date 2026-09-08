Il mercato della discordia: cosa avrebbe voluto Grosso e le differenti visioni con Paratici. E su Mandragora e Kean...

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quanto accaduto tra Paratici e Grosso, al di là dei risultati, che ha influito nella decisione di esonerare l'allenatore della Fiorentina per richiamare Vanoli.

La frattura

Il tema della discordia sarebbe stato il mercato. Grosso non era soddisfatto dell'operato di Paratici, avendo dubbi sulla rosa e dicendolo anche chiaramente nell’ultimo, fatale confronto col diesse. Paratici l’ha difeso finché non si è reso conto che non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme.

Le richieste di Grosso

Grosso avrebbe voluto altri giocatori sulle fasce, qualche rinforzo in più in difesa e la conferma di alcuni senatori (come Mandragora e Kean), Paratici invece è certo che si potesse fare molto meglio con il materiale che gli ha messo a disposizione. Così è nata la frattura, insanabile.