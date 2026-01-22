Ecco Niakatè, la pedina con cui la Fiorentina vorrebbe allargare il pacchetto arretrato - VIDEO

Dopo le uscite di Pablo Marì e Luca Ranieri la Fiorentina cerca un difensore centrale mancino per ampliare il pacchetto arretrato, e tra i profili per cui la dirigenza viola si è mossa concretamente c’è anche Sikou Niakatè del Braga. Al momento l’ostacolo rimane la formula dell’operazione, con la dirigenza viola che non va oltre al prestito con diritto di riscatto.

La carriera del difensore africano

Il difensore maliano classe ’99, fresco di Coppa d’Africa con la sua nazionale, dal 2022 gioca in Portogallo ed ha già sfidato la Fiorentina in Conference League. Prodotto del vivaio del Valenciennes, Niakatè ha esperienza in Francia anche con Metz e Guingamp. 124 presenze in maglia Braga, per un totale di 8 reti e 2 assist totali, in terra lusitana il centrale mancino africano ha mosso i passi maggiori della carriera.

Le caratteristiche tecniche

Niakatè è un difensore centrale di piede sinistro, di buona struttura fisica anche se non un colosso, che sa farsi valere con il suo atletismo nell’uno contro uno. Forte di testa, non è velocissimo, in impostazione se la cava anche se non dispone di un mancino così raffinato. Più bravo nell’anticipo che in marcatura.

Un video per dare un’idea delle caratteristiche di Niakatè

