Harrison e Solomon sì, ma il prezzo non è giusto. La strategia di Paratici

Due ali, due esterni offensivi che alla Fiorentina possono avere un significato tecnico. Il club viola studia le mosse per poter tenere ancora sia Manor Solomon che Jack Harrison.

Cifre più basse

La prima condizione necessaria per poter arrivare a questo finale è la salvezza: una volta raggiunta, l'uomo mercato Fabio Paratici proverà a capire se ci sono i margini per trattare entrambi i riscatti a cifre più basse rispetto a quanto stabilito questo inverno. A riportare la notizia stamani è La Gazzetta dello Sport.

Serata contrastante

Quella di lunedì è stata una serata dai due volte per Harrison e Solomon. L'inglese ha segnato la sua prima, bellissima, rete in maglia viola. L'israeliano invece non è riuscito ad incidere, ma in altre occasioni aveva fatto benissimo la sua parte (due i gol segnati)