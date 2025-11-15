Il primo sorriso di Vanoli: Kean è quasi pronto e l'ottimismo si diffonde al Viola Park. Voglia di sgambetto a Spalletti

Il primo obiettivo di Paolo Vanoli è quello di recuperare Moise Kean, con o senza il quale la Fiorentina cambia nella sostanza, già dall'anno scorso. E questo nonostante che l'attaccante viola stia trovando molto meno la porta rispetto alla scorsa stagione, quando di questi tempi vedeva già la doppia cifra in Serie A. Il neo tecnico viola però può iniziare a sorridere: Kean ha quasi recuperato dal problema alla tibia, subito in allenamento e poi ancora a Mainz.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, già oggi l'attaccante proverà ad allenarsi con i compagni, più probabile che rientri a pieno regime da martedì per prepararsi alla sfida con la Juve di sabato: c'è anche uno Spalletti a cui fare lo sgambetto, alla guida della sua ex squadra, già punita a fine 2024.