Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arriva la Fiorentina alla sfida di sabato contro il Como.

“Quella di sabato sulla carta è una partita proibitiva per la Fiorentina, nella misura in cui il Como non è una rivelazione del campionato: in estate hanno speso piu di 100 milioni sul mercato. Lo sarà per la qualità e l'identità di gioco che Fabregas è riuscito a dare ai suoi ragazzi. E' riuscito a fare qualcosa che, per esempio, la Fiorentina di Vincenzo Italiano nonostante giocasse bene era molto fragile, e prendeva moltissimi gol. Il Como di adesso invece è anche molto solido, non è per niente facile fargli gol: hanno una grande difesa e a dirlo sono i numeri”.

“Fabregas è stato determinante nella crescita del Como”

Ha anche aggiunto: “La squadra ha dimostrato di avere molte soluzioni, e in questo si vede la mano dell'allenatore: spesso lo spagnolo cambia i giocatori ma il risultato è lo stesso, non cambia nulla. Il rendimento della rosa, a parte Nico Paz, è spesso equivalente. Da questo punto di vista, se la Fiorentina è quella tremebonda delle ultime 4 uscite dove non ha mai incassato meno di due gol, faccio difficile a pensare che possa uscirne indenne. Anche se il calcio è bello, e ognuno di noi ha la speranza che i viola possano uscire almeno con un punto dalla sfida”.

“Clean Sheet solo contro la Cremonese: Vanoli deve cambiare qualcosa in difesa”

Ha poi ipotizzato “Prima della partita contro il Torino mi sono chiesto cosa si dovesse fare per vincere contro i granata: e avremmo dovuto vincere. Cos'è cosa deve fare come prima cosa adesso Vanoli? Deve chiudere la porta. Perchè se prendiamo due gol a partita non ci si salva mai: nelle ultime 4 partite abbiamo preso 9 gol. Da quando l'ex Torino è in panchina solo contro la Cremonese siamo riusciti a tenere la porta inviolata. Sicuramente ha migliorato la forma fisica, ma al suo arrivo credevo che Vanoli portasse solidità difensiva: in quel momento della stagione era la cosa necessaria”.

“La Fiorentina continua a dimostrarsi come il burro”

Ha anche sottolineato: “Se si ha intenzione di salvarsi la priorità deve diventare quella di chiudere la porta. Se molte delle ultime sconfitte fossero state sconfitte - penso soprattutto a Parma, Verona e Cagliari - oggi saremmo in un'altra situazione con lo stesso esiguo numero di vittorie. Come diceva la mi nonna ha predicato bene e ha razzolato male, anche se ovviamente non credo che lo stia facendo volontariamente. Il punto è che ancora non è riuscito a trovare la chiave in fase difensiva, e la Fiorentina continua a dimostrarsi come il burro”.

“Il tecnico gigliato deve prendere spunto dal Napoli di Antonio Conte”

Si è anche augurato una cosa: “Spero che Vanoli abbia guardato la loro vittoria ai rigori in Coppa Italia. Il Napoli per larghi tratti è riuscito a mettere in difficoltà il Como, per cui voglio dire che un modo ci deve essere per farlo anche per la Fiorentina. Non è sicuramente quello di andare all'arma bianca come fatto a Napoli, Vanoli deve assolutamente trovare un modo”.

“Il Mercato non mi convince ma ho totale stima di Paratici”

Ha poi concluso con una chiosa sul mercato: “Ribadisco che per me l'ultimo mercato non è stato fatto in maniera logica. Io ho grande stima di Paratici, non voglio fare critiche inutili, e penso che possa essere un valore aggiunto d'ora in poi. Però sono molto sorpreso dal fatto che a centrocampo, e servirebbe capire se Vanoli è complice, ad avere Fabbian, Fagioli e Bresciani in fase di non possesso sono dolori. Credo che uno dei motivi delle difficoltà attuali della Fiorentina derivino proprio dal centrocampo. I viola ha perso dell'equilibrio quando sono stati inseriti i nuovi".