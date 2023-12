"Se la Juventus ha comprato Vlahovic a gennaio, perché un'operazione del genere non può farla anche la Fiorentina?"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dire la sua sul mercato di gennaio: “Se la Juventus ha comprato Vlahovic a 80, perché non può fare un'operazione del genere anche la Fiorentina? Servono giocatori pronti, abituati al campionato, non scommesse. Gente funzionale al gioco dell'allenatore e capace di incidere fin da subito”.

E poi: “Con la rosa che ha a disposizione Italiano sta facendo miracoli. Non prendiamoci in giro, tutti noi avremmo firmato per avere questa classifica a dicembre. Ranieri? Se devo scegliere un titolare, oggi scelgo lui. E' molto più costante e concentrato degli altri”.