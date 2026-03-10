Squalifica e multa salata in casa Cremonese: Nicola senza un titolare contro la Fiorentina
Davide Nicola
La Cremonese dovrà rinunciare a Giuseppe Pezzella per una giornata, dopo il rosso rimediato nel finale della sfida di Lecce. Il terzino sinistro salterà così la gara contro la Fiorentina di lunedì prossimo, e pagherà anche un’ammenda.
La decisione del Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, in modo irruento, criticato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose.
💬 Commenti (1)