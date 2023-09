La Juventus pensa in grande e al futuro grazie a due ex Fiorentina. E Vlahovic inizia a sfregarsi le mani

La Juventus guarda al futuro… con due grandi ex Fiorentina. E la questione rinnovi in casa bianconera è sicuramente di attualità, scrive Tuttomercatoweb. Il club bianconero ha già avviato i contatti per valutare la situazione di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, grandi protagonisti in questa prima parte di stagione, che hanno il contratto in scadenza rispettivamente nel 2025 e 2026.

Situazioni pesanti a livello di ingaggio, che riguardano però due giocatori molto importanti per il club e Massimiliano Allegri e protagonisti di un grande avvio di campionato. L’obiettivo è riuscire a blindarli entrambi, magari spalmando gli stipendi in più stagioni.

Il nodo più importante e difficile da sciogliere sarà senza dubbio quello relativo al centravanti serbo, visto che nel giorno del suo arrivo alla Juventus dalla Fiorentina ha sottoscritto un contratto con stipendio a salire, che lo porterà a guadagnare 12 milioni di euro a stagione nell'ultimo anno. Servirà dunque una grande opera di convincimento per strappare il sì di Vlahovic a spalmare l'ingaggio negli anni successivi.