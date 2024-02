Corriere Fiorentino: La mossa di Italiano contro il tabù Sarri

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi c’è questo titolo dedicato alla Fiorentina: “Partita a scacchi”. Sottotitolo: “Stasera al Franchi con la Lazio lo scontro diretto per l’Europa La mossa di Italiano contro il tabù Sarri: dopo 5 mesi torna il 4-3-3”.

Pagina 2

Titolo grande per: “Italiano torna all’antico”. Ovvero: “Stasera con la Lazio di Sarri, il tecnico schiererà dopo 5 mesi il 4-3-3 Beltran in vantaggio su Belotti, Jack titolare. In tribuna anche Spalletti”.

Pagina 3

­Qui leggiamo: “Dare la scossa, sorprendere o far fronte agli infortuni. Quando Vincenzo cambia”. In taglio basso il commento: “Il bivio della stagione, è vietato sbagliare”.