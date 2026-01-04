Paratici a stretto contatto con Goretti: sa tutto sulla situazione dello spogliatoio viola

Sarà la settimana di Fabio Paratici, nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina. L'ex Juventus e Tottenham arriverà verosimilmente a Firenze nelle prossime ore per la firma e l'ufficialità.

A lavoro da giorni

Il suo contributo al mercato viola, però, è già palese. Sua l'intuizione su Solomon, che arriva proprio da casa Spurs. Il dirigente è a lavoro da giorni per programmare a distanza la finestra di mercato viola.

A stretto contatto

In queste ore Paratici è stato a stretto contatto telefonico con Goretti e sa perfettamente qual è la situazione all'interno dello spogliatoio della Fiorentina. Adesso manca solo il suo arrivo, che speriamo sarà accolto con una vittoria. Lo scrive La Nazione.